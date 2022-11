FC Wels und Hertha: Keine Fusion, aber Teamwork

WELS. Mit der an diesem Montag erfolgten Unterzeichnung einer Absichtserklärung verständigten sich die beiden Welser Fußballvereine FC Wels und WSC/Hertha Wels auf eine Zusammenarbeit und konkrete Ziele: eine umfassende Zusammenarbeit im Jugendbereich und die Schaffung eines gemeinsamen Nachwuchszentrums für die Altersgruppen U12 bis U18. Das heißt, dass es nach Unterschrift der finalen Verträge keine eigene Nachwuchsarbeit der Vereine für diese Altersgruppen mehr geben werde. Die altersmäßig jüngeren Spieler sind davon nicht betroffen.

"Ein wichtiger Schritt"

Zweitens einigte man sich auf eine Unterstützung des WSC/Hertha bei seinen Ambitionen in sportlicher, organisatorischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht, um in der Lage zu sein, in die zweithöchste Spielklasse aufzusteigen und sich als Profiverein etablieren zu können. Gleichzeitig wurde in der Absichtserklärung festgehalten, dass es umgekehrt eine Unterstützung des FC Wels geben soll, um weiterhin als traditionsreicher Amateur- und Mitgliederverein erfolgreich zu sein. "Die Zusammenarbeit beim Nachwuchs ist ein wichtiger Schritt", sagt Juan Bohensky, Obmann des FC Wels, als Reaktion auf die gemeinsame Absichtserklärung.

Keine "Vollfusion"

In der Erklärung wurde aber auch klargestellt, dass beide Vereine keine "Vollfusion" – also keine umfassende Zusammenlegung des Trainings- und Spielbetriebes unter einer gemeinsamen Bezeichnung oder einem gemeinsamen Verein – anstreben. Diskussionen in diese Richtung hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. "Ich sehe die Absichtserklärung sehr positiv. Wichtig ist, dass wir die Talente in Wels halten und sie nicht zum LASK oder nach Ried gehen", sagt Hertha-Präsident Wolfgang Nöstlinger. Sowohl der FC Wels als auch WSC/Hertha sollen laut Erklärung jeweils als rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Vereine mit eigener Funktionärsstruktur und eigener Kampfmannschaft bestehen bleiben. In einem nächsten Schritt werden nun Gespräche mit Vertretern der beiden Vereine sowie der Stadt Wels geführt – bis spätestens Sommer 2023 nach der Frühjahrssaison soll dieser Prozess abgeschlossen sein.

Heimstadien bleiben

Auch bei der Infrastruktur wird es laut Erklärung und Informationen der Stadt Wels eine Bündelung der Ressourcen geben, damit freigewordene Kapazitäten dem American Football Club ASKÖ Huskies Wels zur Nutzung für sechs Heimspiele pro Jahr zugutekommen. Das Sportzentrum Wimpassing bleibe aber als Heimstätte des FC Wels genauso bestehen wie die Sportanlage Mauth als jene des WSC/Hertha. (ct)