Faustball-Power aus Grieskirchen bei der WM

Im eidgenössischen Winterthur wird diese Woche der Faustball-Weltmeister ermittelt: 18 Mannschaften aus aller Welt nehmen daran teil. Im rot-weiß-roten Nationalteam ist diesmal kein Spieler der SPG Grieskirchen/Pötting dabei. Das war 2007 noch anders: Damals kürten sich mit Stefan Einsiedler, Karl Rick, Dietmar Weiß und Christian Zöttl gleich vier Bundesliga-Sportler aus dem Trattnachtal zum Weltmeister.

Heuer war Simon Lugmair bis zum letzten Teamtraining im WM-Aufgebot, wurde letztlich aber vom Trainer Martin Weiß, dem Bruder des Grieskirchners Dietmar, nicht in den Zehn-Mann-Kader nominiert. Dennoch ziehen Hausruckviertler bei der WM viele Fäden.

Neun Akteure aus dem Landl bringen sich in Winterthur ein. Am Spielfeldrand stehen diesmal Karl Rick und Markus Kraft. Rick betreut als Cheftrainer das polnische Nationalteam. Dominika Frydrych aus Grieskirchen – sie spielt in der polnischen Frauen-Nationalmannschaft – hilft in Ricks Betreuerteam mit, dass alles rund läuft.

Der zweite Nationalteam-Trainer aus Grieskirchen ist Markus Kraft: Er coacht seit 2016 das serbische Team, für das die WM-Teilnahme den Höhepunkt von Krafts Drei-Jahres-Plan bedeutet.

Im österreichischen Nationalteam ist Gerhard Horvath das dienstälteste Mitglied: Der Grieskirchner Physiotherapeut kümmert sich schon seit 2005 um Fitness und Gesundheit der Spieler.

Oberlehner als WM-Manager

Schließlich gibt es noch jede Menge Grieskirchner Faustball-Power auch abseits des Spielfelds: Pöttings Gemeindeoberhaupt Peter Oberlehner ist in der Schweiz nicht als Präsident der Union-Spielgemeinschaft Grieskirchen-Pötting mit von der Partie, sondern als Vizepräsident des heimischen Faustball-Bundes. Sein Neffe Christoph Oberlehner kümmert sich als Wettkampf-Manager des internationalen Faustball-Verbandes (IFA) um die ganze Organisation der WM, Theresa Eidenhammer bespielt im IFA-Medienteam die sozialen Medien mit Neuigkeiten rund um die WM. Und für den gesamten Kartenverkauf zeichnet ebenfalls ein Grieskirchner verantwortlich: Hubert Schatzl mit seinem Unternehmen "Ticket-Express".

Bleibt noch zu erwähnen, dass sich auch der langjährige Grieskirchner Faustball-Funktionär Johann "Sihdi" Einsiedler die WM in unserem Nachbarland nicht entgehen lässt: Er organisiert eine Busfahrt und wird damit fast 60 Faustball-Fans nach Winterthur bringen.