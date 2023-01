Faustball: Grieskirchen kann über Doppelsieg und zweiten Platz jubeln

Die Trattnachtaler verbuchten am Wochenende sowohl gegen Titelverteidiger Union Tigers Vöcklabruck als auch gegen die Faustballer aus Kremsmünster einen deutlichen Heimsieg – die Mannschaft von Trainer Hubert Schatzl gewann zweimal klar mit 3:0. " Wir haben durch eine gute Defensivleistung die Gegner zu immer höherem Druck gezwungen", sagte Schatzl nach dem Spiel, der mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war.

Das erste Spiel der Runde absolvierten die Faustballer des UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting gegen die gern in der Favoritenrolle gesehenen Titelverteidiger aus Vöcklabruck. Nach längerer Verletzungspause betrat auch Lukas Eidenhammer wieder das Spielfeld in der Starting-Five und zeigte gleich von Beginn an ein gutes Comeback. Die Spieler rund um das Trainer-Duo Hubert Schatzl und Markus Kraft lieferten dem Heimpublikum einmal mehr in dieser Saison einen beeindruckenden Zusammenhalt im Team und gewannen am Ende verdient und klar in drei Sätzen: 11:5, 11:3, 13:11.

Final-3 als nächstes Ziel

Im zweiten Spiel gegen Kremsmünster profitierte Grieskirchen auch von den vielen Eigenfehlern des Gegners und der eigenen guten Angriffsleistung. Am Ende hieß es 11:4, 11:9 und 11:9. In der Tabelle liegt Grieskirchen damit auf dem zweiten Platz, was die Chancen für die Qualifikation für das Final-3 erhöht – das erklärte Ziel der Saison.

Autor Clemens Thaler Redaktionsmanager, stv. Chef vom Dienst