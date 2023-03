Fast drei Promille: Betrunkene Welserin schlief am Steuer ein

Sonntagabend in Wels: Weil sie eine reglose Frau in einem Auto entdeckt hatten, schlugen Passanten in der Messestadt Alarm. Eine Polizeistreife fand das besagte Fahrzeug gegen 19:20 Uhr mit laufendem Motor, denkbar ungeschickt eingeparkt teils auf dem Parkplatz, teils auf einem Grünstreifen.

Auf dem Fahrersitz befand sich die schlafende Welserin, die anfangs nicht auf die Polizisten reagierte. Den Beamten gelang es schließlich, die sturzbetrunkene 58-Jährige aufzuwecken und zu einem Alkotest zu bitten. Das Ergebnis ließ selbst die Polizisten stauen: 2,84 Promille zeigte das Messgerät an.

Ob oder wie weit die Frau zuvor in ihrem Zustand mit dem Wagen gefahren war, war nicht bekannt. Die Weiterfahrt wurde ihr jedenfalls untersagt, ihren Führerschein musste sie vorläufig abgeben. Eine Anzeige folgt. Die 58-Jährige wurde von ihrem Sohn abgeholt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

