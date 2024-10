Fast drei Hektar in Bestlage: Brauereigelände in Grieskirchen ist verkauft

Für das Areal mitten in der Grieskirchner Innenstadt gibt es viele Ideen wie ein Hotel und ein Schülerwohnheim.

Die Marke Grieskirchner Bier wird es nach der zweiten Insolvenz binnen vier Jahren auch weiterhin geben, aber Brauereibesitzer Marcus Mautner Markhof hat das fast drei Hektar große Brauereigelände mitten im Grieskirchner Stadtzentrum an die Bestbieter verkauft.

Neue Eigentümer sind die Projektentwickler Holzhaider und Wiltschko, die das Areal in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Stadt neu gestalten werden. Neben Wohnungen gehen die Ideen Richtung Schülerwohnheim, Veranstaltungszentrum, Hotel und öffentliche Tiefgarage. Konkrete Pläne gebe es noch nicht, aber "wir gehen davon aus, dass der Bedarf im Stadtzentrum groß ist", sagen Johann Amerstorfer, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Holzhaider, und Friedrich Wiltschko.

Wegen Insolvenz notwendig

Marcus Mautner Markhof betont im Gespräch mit den OÖN, dass man die Insolvenz nur mit dem Verkauf des Areals abwickeln könne: "Wir machen damit reinen Tisch und haken die Vergangenheit ab." Durch die Verwertung könne die Gläubigerquote von 70 Prozent erfüllt werden. Er betont, dass man die relevanten Teile für Verwaltung, Lager und Logistik gleich wieder von den neuen Eigentümern zurückpachte. Das Bier wird wie berichtet mittlerweile in der Frastanzer Brauerei in Vorarlberg nach den Rezepturen der Grieskirchner gebraut. Am Standort Grieskirchen arbeiten aktuell nur mehr 16 Mitarbeiter.

Mautner Markhof schließt nicht aus, dass es doch noch einmal eine eigene Produktion idealerweise vor den Toren Grieskirchens geben könnte. "Betriebswirtschaftlich war es der richtige Schritt, die Produktion auszulagern, marketingmäßig ist es ein Wermutstropfen, dass wir das Bierbrauen in der Stadt aufgegeben haben", sagt Mautner Markhof.

Für Grieskirchen sieht er nun eine riesige Chance, aus dem fast drei Hektar großen Areal ein "neues Herzstück der Stadt" zu machen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels