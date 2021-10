Fast 200 Lehrstellen im Bezirk Grieskirchen nicht vergeben

Mit einer Arbeitslosenquote von nur 2,6 Prozent liegt der Bezirk Grieskirchen bereits unter dem Vorkrisenniveau. "Die Arbeitskräfte-Nachfrage nimmt noch weiter stark zu. 1255 gemeldeten offenen Stellen stehen 796 vorgemerkte Arbeitslose gegenüber", sagt Franz-Reinhold Forster, Leiter des Arbeitsmarktservice Grieskirchen. Viele Unternehmen können auch ihre offenen Lehrstellen nicht besetzen. 186 Lehrstellenangeboten stehen 22 Jugendliche gegenüber, die noch nicht den richtigen Ausbildungsplatz für sich gefunden haben.

Mit "alle Jobs", der neuen Suchmaschine des AMS, sind inklusive der Stellenangebote von verschiedenen Internetplattformen sogar 1588 verfügbare Jobs und 212 offene Lehrstellen zu finden. "Circa ein Drittel davon wird von Arbeitskräfteüberlassern gemeldet. Also in Summe haben wir im Bezirk fast doppelt so viele offene Stellen wie vorgemerkte Arbeitslose", sagt Forster.

Auch die Dynamik am Arbeitsmarkt sei enorm, 600 Zugänge und 630 Abgänge an offenen Stellen wurden allein im August verzeichnet.