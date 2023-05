Fast 15 Mal die Erde umrundet

916 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisteten in 25 Sparten 82.887 freiwillige Stunden. Dabei legten sie 586.360 Kilometer mit ihren Fahrzeugen zurück. Dies entspricht knapp 14,6 Erdumrundungen. 1008 Mal rückte der Notarzt aus, 14.930 Mal mussten die Rettungsmannschaften zu Rettungs- und Krankentransporten ausfahren. "Die Armutsbekämpfung liegt dem Roten Kreuz Eferding besonders am Herzen", betonte Bezirksstellenleiterin Michaela Schwinghammer-Hausleithner. So wurde 2022 der Aus- und Neubau des Rotkreuzmarktes forciert.

