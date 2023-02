Faschingsumzüge: Die Narren biegen in die Zielgerade

1999 fand in Wels zuletzt ein Faschingsumzug statt, bei der Neuauflage am Samstag werden mehr als 1000 Narren durch die Innenstadt ziehen.

Gilden aus dem ganzen Land in Wels Nach 24 Jahren Pause ist es am Samstag, 11. Februar, wieder so weit, Wels lädt Narren aus dem ganzen Land zum Faschingsumzug in die diesjährige "Landesnarrenhauptstadt". Der Zug mit rund 30 Gilden und Gruppen setzt sich gegen 14 Uhr bei der Stadthalle in Bewegung, die Runde führt die mehr als 1000 Teilnehmer mit prächtigen Kostümen, lustigen Masken und schrägen Gefährten über die Maria-Theresia-Straße, die Ringstraße, die Pfarrgasse, Adler- und