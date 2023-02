Faschingsball im Alten Schlachthof

"Kramt die Pilzkopf- und Beehive-Perücken heraus, staubt die Schiebermützen ab, poliert die Hosenbandorden und übt schon mal die Strophen von You’ll Never Walk Alone", so wirbt der Alte Schlachthof für seinen Faschingsball am Samstag, 11. Februar, bei dem es unter dem Motto "London Balling" very british zugehen wird. Einheizen werden die Bands "The Whobbles", "The Bowties" und bewährte Schlachthofball-DJs.

