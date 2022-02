Fasching: Absage und Rückkehr

Mit dem Kommando "Walla Walla" beginnt um 13.13 Uhr in der Innenstadt die Faschingsfeier. Am Stadtplatz lässt ab 13 Uhr die Stimmungskanone "Luis Alpin" seine Schmähs vom Stapel. "The Legends" musizieren ab 14 Uhr in der Bäckergasse. Um 15 Uhr besucht der Welser Schelmenrat den Fuzo-Fasching. Etliche Welser Lokale laden im Anschluss zu Faschingspartys ein. Rund geht es unter anderem im Stadtbeisl, in der Galerie Bar, in der Kell(n)erei und in der Gortana Passage.