Farbenfrohe Blumenbälle, Herzen und Luftballons für die Welser Innenstadt

Rechtzeitig zum Auftakt der Messe "Blühendes Österreich" haben eww-Mitarbeiter gestern in der Schmidt- und Bäckergasse die Frühlings- und Sommerdekoration montiert. Dieses Jahr schmücken Blumenbälle mit Wildblumen und Kräutern sowie Herzen die Welser Fußgängerzone in luftiger Höhe. Erstmals ist heuer auch die aufstrebende Einkaufsstraße Pfarrgasse-Süd dekoriert. Dort hängen bunte Luftballons und ebenfalls Herzen in verschiedenen Farben.

Die Kunstblumen und Dekoelemente stammen vom Innsbrucker Unternehmen MK Illumination, mit dem das Stadtmarketing seit fünf Jahren zusammenarbeitet. Erstmals wurde die Fußgängerzone im Coronajahr 2020 dekoriert, um positive Stimmung zu erzeugen. Miete der Deko und Montage lässt sich die Stadt rund 30.000 Euro kosten. "Mit der Dekoration erhöhen wir die Aufenthaltsqualität und stärken den Wohlfühlfaktor", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Zum Start in die warme Jahreszeit hat die Stadtgärtnerei rund 75.000 Frühlingsblüher gesetzt. "Der Wechselflor ist enorm viel Arbeit, für ihren Einsatz möchte ich mich bei den Mitarbeitern bedanken", sagt FP-Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger. Noch etwas Geduld ist im Burggarten gefragt, wo der östliche Teil derzeit umgestaltet wird. Bis zum Beginn der Burggartenkonzerte im Juni werden die Arbeiten aber abgeschlossen sein.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger