Familienpark "Agrarium" in Steinerkirchen ist gerettet

Der von Erich Preymann im Jahr 1993 gegründete Landschafts- und Freizeitpark "Agrarium" auf dem Gelände des Schlosses Almegg ist gerettet. Nach dem Tod von Preymann im Jahr 2022 musste die Betreiberfirma im April 2024 den Insolvenzantrag stellen. Noch am selben Tag, als er diese Nachricht aus den Medien erfahren hatte, rief der Alkovner Unternehmer Michael Eder bei der Masseverwalterin an. Es gab mehrere Bewerber für das Areal, schlussendlich fiel die Entscheidung der Grundbesitzerfamilie van Handel für Michael Eder, der in seiner Wald- und Gartenservice-Firma rund 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Arbeiten haben begonnen

"Im Hinterkopf hatte ich schon lange den Wunsch, einmal einen Park zu leiten, das war jetzt die Chance", sagt Eder im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der 47-Jährige hat für das zehn Hektar große Gelände viel vor. Begonnen hat der Vater von zwei Söhnen bereits mit Abrissarbeiten der in die Jahre gekommenen Anlagen. In einem ersten Schritt wird er rund eine halbe Million Euro investieren.

Die Dinosaurier bleiben, viele neue Attraktionen kommen dazu. Bild: Agrarium

Er wird den Familien- und Freizeitpark unter dem neuen Namen "Time Out" (Auszeit) im April 2025 eröffnen. Die größte Investition mit knapp 300.000 Euro ist ein rund 350 Quadratmeter großer Wasser-Spraypark mit verschiedenen Wassersprühern und Wasserspielen, wo sich die Kinder an heißen Tagen abkühlen können. Neben zahlreichen Spielgeräten sind im neuen Aktivpark ein Fußballplatz, Slacklines, Kugelbahnen, Grillzonen und eine eigene "Leinen Time Out Zone" für Hunde geplant. Als Attraktion erhalten bleiben die Dinosaurier-Figuren, die es im Park seit dem Jahr 2020 gibt.

Restaurant wird wiedereröffnet

"Wir werden auch das Restaurant wiedereröffnen, weiter oben im Park wird es zusätzlich einen Gastroshop geben", kündigt Eder an, der einen Pachtvertrag mit dem Grundeigentümer für 20 Jahre abgeschlossen hat.

Bei der Pflege des wunderschönen Landschaftsparks und bei Neuanlagen hat er als Eigentümer einer Gartenfirma natürlich einen großen Vorteil und ist auch maschinell bestens ausgerüstet.

Ansuchen um LEADER-Förderung

Ob es öffentliche Förderungen für den "Time Out"-Park geben wird, ist noch offen. Möglicherweise besteht die Chance auf eine LEADER-Forderung für das Projekt. Am 24. Oktober wird Eder seine Pläne dem Projektauswahl-Gremium der LEADER-Region Wels-Land präsentieren.

Sehr glücklich über die Weiterführung des Familienparks ist der Steinerkirchner Bürgermeister Thomas Steinerberger (VP). "Wir sind eine Gemeinde für Familien, das hebt uns noch einmal heraus. Der Park ist auch wichtig für die Wertschöpfung in den umliegenden Gemeinden", sagt Steinerberger. Ihm gefällt auch der Ansatz, Schulen verstärkt einzubinden, damit die Kinder hier die Natur hautnah erleben können.

Mitarbeitersuche hat begonnen

Die Mitarbeitersuche für die verschiedenen Bereiche wie Gastro, Verkauf im Kiosk oder als Parkranger hat bereits begonnen (Interessenten melden sich per Mail an die Adresse office@timeoutpark.at). Eine Parkleiterin, die die Geschäfte mit Eder führen wird, wurde bereits gefunden. "Wir hoffen, dass wir aus der näheren Umgebung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und damit auch etwas für die Region tun können", sagt Eder. In der Nebensaison wird ab April bis zu den Sommerferien von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein, in den Ferien täglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Steinerkirchen an der Traun Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.