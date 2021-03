Familien-Rallye der Kinderfreunde

An vier Tagen, von 27. bis 30. März, kann in Kleinstgruppen selbstständig, per Handy und QR-Code, quer durch die Welser Vogelweide navigiert werden. An zehn Stationen sind knifflige Rätsel zu lösen, ein Losungswort zu finden und einzusenden. Als Belohnung winken Nachrichten vom Osterhasen. "Wir möchten mit unseren Aktionen Kindern und Familien in dieser herausfordernden Zeit Abwechslung und eine Perspektive bieten", sagt Petra Pleckinger, Obfrau der Ortsgruppe Vogelweide. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Nähere Infos beim Kinderfreunde-Haus (Eiselsbergstraße 31a) oder unter www.facebook.com.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.