Fahrzeuge für die Entwicklungshilfe

Neben vielen angereisten Zweirädern empfingen im Rahmen der Zeremonie auch zwei MIVA-Ambulanzfahrzeuge den Segen für ihren künftigen Einsatz im afrikanischen Angola. Der Fokus der MIVA liegt in diesem Jahr aber auf den von Covid-19 am schwersten betroffenen Ländern Indien und Brasilien. "Wo Menschen zusammenstehen und Solidarität zeigen, wachsen die Chancen für alle", so MIVA-Geschäftsführerin Christine Parzer. Weitere Infos zur MIVA unter www.miva.at