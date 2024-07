Fahrt durchs Landl bei zwei Oldtimertreffen

Auch wenn die Landl-Rallye in Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) heuer nicht stattfindet , kommen Oldtimerliebhaber in diesem Sommer dennoch auf ihre Kosten. So hat sich das Oldtimertreffen in Heiligenberg längst als Pflichttermin für Liebhaber alter Fahrzeuge weit über die Bezirksgrenzen hinaus etabliert und findet zum 12. Mal statt. Wie jedes Jahr veranstaltet der Musikverein Heiligenberg dieses Event am Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August. Autos, Mopeds, Motorräder, Beiwagen, Heereskraftfahrzeuge und Traktoren werden zu sehen sein.

Von 9.30 bis 11 Uhr können die Oldtimerbesitzer ihre Fahrzeuge im Gemeindeamt anmelden. Eine Teilnahme zahlt sich aus: Neben der Prämierung bedankt sich der Musikverein mit einer personalisierten Urkunde inklusive Foto und einem Gastgeschenk. Wie jedes Jahr sind das Startgeld und der Eintritt frei.

Ab 11 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur gemeinsamen Ausfahrt auf der Panoramastrecke. Je nach Fahrzeugtyp geht es auf verschiedenen Routen in die umliegenden Gemeinden und wieder retour nach Heiligenberg.

Beim Frühschoppen unterhält die böhmisch-mährische Blasmusikgruppe Zöbrass. Auch kulinarisch wird vorgesorgt.

Die Prämierung der Fahrzeuge und Teilnehmer findet um 13 Uhr statt. Ausgezeichnet werden das älteste Fahrzeug, der älteste Teilnehmer, der am weitesten Gereiste und die größte Gruppe.

Herausgeputzt für Rottenbach

Tradition hat auch das Oldtimertreffen des AMTC-Oldtimerclubs in Rottenbach, das am Sonntag, 8. September, stattfindet. Tags davor findet ab 6 Uhr ein großer Teilemarkt mit Anbietern aus dem In- und Ausland statt. Am Sonntag werden die ersten Oldtimer ab 8.30 Uhr im Ortszentrum erwartet, die Präsentationsfahrt beginnt um 11 Uhr mit anschließender Preisverleihung.

Im Vorjahr feierte der Club, der mehr als 200 Mitglieder aus 50 Gemeinden hat, das 20-Jahr-Jubiläum, bei dem den rund 2000 Besuchern an die 800 Oldtimer präsentiert wurden.

