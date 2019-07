Fahrraddieb in Eferding nach kurzer Flucht geschnappt

Der Mann versuchte am Mittwochabend, ein unversperrt abgestelltes Herrenfahrrad aus dem Garten eines Mehrparteienhauses im Stadtgebiet von Eferding zu stehlen. Ein 48-jähriger bosnischer Hausbewohner beobachtete den Mann von seinem Balkon aus, als er das Fahrrad aus dem Garten schieben wollte.

Sofort verständigte er den 52-jährigen Vater des Bestohlenen. Dieser sprach den Verdächtigen noch an, dieser ließ das Fahrrad daraufhin stehen und flüchtete in Richtung Zughaltestelle der LILO. Der 48-Jährige schaffte es noch, Fotos zu machen und verständigte die Polizei, dass der Verdächtige in den Zug nach Linz gestiegen sei.

Während die Polizisten die Nachfahrt aufnahmen, schickte er den Beamten die Fotos auf deren Handy. Bei einem planmäßigen Halt in Alkoven hielten die Polizisten den Verdächtigen schließlich an. Der geständige 20-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

