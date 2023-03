Fahrraddieb beobachtet und gefasst

Der 35-jährige Verdächtige soll am frühen Nachmittag an einer Bushaltestelle ein Fahrrad in einen Sattelzug geladen haben. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete laut Polizei die verdächtige Szene und alarmierte die Exekutive. Bei einer Sofortfahndung durch mehrere Polizeistreifen wurde der Tatverdächtige angehalten. Neben dem Mountainbike wurde auch ein Bolzenschneider im Lkw gefunden. An der Bushaltestelle, neben den Fahrradständern, fand die Polizei auch das aufgezwickte Schloss. "Die Staatsanwaltschaft verfügte nach erfolgter Schadenswiedergutmachung die Anzeige auf freiem Fuß", berichtete die Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.