Fahrertausch in Wels: Führerscheinloser Lenker bestritt, gefahren zu sein

Das Fahrzeug war einer Zivilstreife gegen 23.20 Uhr in Wels entlang der B137 in Richtung Norden aufgefallen. Als Lenker konnten die Beamten eindeutig einen Mann erkennen. Der Lenker war äußerst unsicher unterwegs, überholte die Zivilstreife zudem rechts mit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizisten versuchten den Pkw anzuhalten und den Mann zu kontrollieren. Dies gestaltete sich schwieriger als gedacht: Der Lenker missachtete dreimal entsprechende Anhaltezeichen. Erst im Bereich der Eferdinger Straße blieb er stehen. Durch die Heckscheibe konnten die Beamten dann beobachten, wie der Mann mit seiner Beifahrerin Platz tauschte.

Viel Spielraum für Ausreden blieb bei so einer ungeschickten Aktion eigentlich nicht: Bei der anschließenden Kontrolle bestritt der 41-jährige türkische Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen aber dennoch vehement, den Wagen gelenkt zu haben. Einen Führerschein konnte er zudem nicht vorweisen, dieser war ihm bereits entzogen worden. Mehrere Anzeigen folgen.

