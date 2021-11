Fahndung nach Kreditkarten-Missbrauch- Fotos

Ein 57-jähriger Welser zeigte am 10. September bei der Welser Polizei an, dass seine Kreditkarte fehlt. Er habe die Karte zwei Tage zuvor beim Innenstadtkriterium Wels lose in seiner Hosentasche verwahrt und könne nicht sagen, ob er sie verloren hat, oder ob sie gestohlen wurde. Am 10. September bemerkte er, dass irgendwer Zahlungen via NFC Funktion getätigt hatte.

Nun sucht die Polizei drei Verdächtige - siehe Fotos unten