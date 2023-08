Fachmarktzentrum Pupping: 110 Euro Strafe für vier Minuten Parken

Tafeln an den Einfahrten informieren über die neue Regelung.

Wer künftig im Fachmarktzentrum in der Ortschaft Goldenberg in Pupping eine längere Shopping-Tour machen möchte, muss vorsichtig sein: Ein neues System erfasst nun digital die Kennzeichen aller ein- und ausfahrenden Autos. Wer zu lange parkt, erhält Strafen von bis zu 110 Euro (90 Euro Strafgebühr plus 20 Euro für die Kennzeichenerhebung).