Wasserstoff ist der große Hoffnungsträger für die Energieversorgung der Zukunft. Der Fachbereich Energietechnik am FH-Campus Wels forscht derzeit an einer effizienten Methode, Wasserstoff zu verdichten und zu speichern. "Dieses fächerübergreifende Projekt ist ein Highlight im Studium. Wir können unser theoretisch erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung einer Zukunftstechnologie", schwärmt Projektleiter Wolfgang Lindner.