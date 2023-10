Explosionsgefahr: Hauptgasleitung bei Bauarbeiten in Alkoven aufgerissen

Arbeiten, um einen Wasseranschluss zu legen, haben gestern in der Ortschaft Ufer in Alkoven zu einem Feuerwehreinsatz geführt: Eine Gashauptleitung wurde aufgerissen, aus der daraufhin Erdgas austrat. "Das Leck war zum Glück rund 100 Meter vom nächsten Haus entfernt, es musste also niemand in Sicherheit gebracht werden", sagt Michael Baumann von der FF Alkoven, der den Einsatz geleitet hat.