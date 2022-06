Ex-Spice-Girl kommt zum Sommer Open Air nach Bad Schallerbach

Nach langer Corona-Pause startet am 30. Juli das Sommer Open Air von Radio Oberösterreich vor der Eurotherme neu durch. Die Bühnenshow gestalten Ex-Spice-Girl Melanie C, WIR4plusEins mit Wolfgang Ambros, Thorsteinn Einarsson, das Stimmwunder aus Island, und Tina Naderer. Eine gültige Eintrittskarte berechtigt zur kostenlosen An- und Abreise in den ÖBB-Regionalzügen. Für die Rückfahrt stehen zwei Sonderzüge bereit. Tickets im Vorverkauf bei allen Raiffeisenbanken.