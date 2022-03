Ex-Lehrling promovierte zum Kunststofftechniker

Vor Christian Kneidinger darf man den Hut ziehen. Der 41-jährige Thalheimer, der als Kfz-Mechaniker und Elektriker zwei Berufe erlernte, wollte sich mit dem schon Erreichten nicht zufriedengeben. Deshalb absolvierte Kneidinger einen Studienbefähigungslehrgang an der FH und schloss danach zwei Studien ab – Automatisierungstechnik sowie Entwicklungsingenieur Metall und Kunststoff.

Seit dieser Zeit ist er an der Welser Fachhochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kunststoffforschung tätig. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit hat der Thalheimer nun an der Linzer Johannes-Kepler-Universität die höchste akademische Ausbildungsstufe erklommen – das Doktorat im Bereich Kunststofftechnik.

"Ich wollte mich nach meiner Lehrzeit unbedingt weiterentwickeln und habe eine Herausforderung gesucht", schildert der gebürtige Welser. Zwei Snowboard-Mannschaftskollegen, die an der Welser Fachhochschule studierten, verwiesen Kneidinger auf den FH-Studienbefähigungslehrgang: "Diese Möglichkeit hat mir das Tor zum Studium und zu meiner wissenschaftlichen Karriere geöffnet."

In seiner Forschungsarbeit behandelt der Thalheimer mit der nachhaltigen Nutzung von Kunststoffen ein brandaktuelles Thema. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Modellierung eines Prozessschrittes zur Wiederaufbereitung von gemischten Kunststoffen. "Ich habe ein Berechnungsmodell zum Aufschmelzen von gemischtem Recyclingmaterial erarbeitet."

Seine Erkenntnisse finden bereits Anwendung bei Maschinenherstellern. Derzeit absolviert Kneidinger ein Managementstudium an der kalifornischen Uni.