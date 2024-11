eww warnen Stromkunden vor Preisanstieg 2025

Gestern hielt sich die Besucherfrequenz im Kundenzentrum der eww noch im Rahmen. "Aber es beginnt gerade", rechnet der Sprecher des Welser Energieversorgers, Thomas Holl, mit einem möglichen Ansturm ab der kommenden Woche. Denn vor wenigen Tagen hat die eww 20.000 Briefe an ihre Welser Stromkunden versandt. Inhaltlich wurde eine schlechte Nachricht transportiert, deren Auswirkung jeder einzelne Kunde ab nächstem Jahr zu spüren bekommt.

Starker Anstieg der Netzkosten

Mit dem Wegfall der Stromkostenbremse, einer starken Erhöhung der behördlich festgelegten Netzkosten und dem Anstieg des Grundpreises wird den Kunden ab 2025 tief ins Portemonnaie gegriffen. Dass dem Schreiben auch eine gute Nachricht zu entnehmen ist, geht in der Fülle an nachteiligen Informationen etwas unter. So werden die Energiepreise um mehr als 20 Prozent gesenkt. In Summe zahlt jedoch ein durchschnittlicher Haushalt mit jährlich 3000 Kilowattstunden Verbrauch deutlich drauf.

33 Euro mehr pro Monat

In einem Rechenbeispiel beziffert die eww-Tochter Wels Strom einen monatlichen Preisanstieg von 33 Euro, also knapp 400 Euro pro Jahr. Mit 1116 Euro jährlich klettern die Stromkosten damit auf einen historischen Höchststand.

Wer im Oktober auf den von Wels Strom angebotenen niedrigeren Preis wechselte, kann den 2025 geplanten Preisanstieg weitgehend abfedern. Rund ein Drittel der Welser Stromkunden nahm diese Möglichkeit in Anspruch. Die Vertragsbindung endet im Oktober nächsten Jahres.

Der tatsächliche Zweck des Schreibens wird gleich im zweiten Absatz deutlich. "Dies (der Strompreisanstieg, Anm. d. Red.) liegt zum überwiegenden Teil außerhalb unseres Einflussbereiches und hat dennoch Auswirkungen auf Ihren monatlichen Teilzahlungsbetrag", heißt es dazu wörtlich. Den Schwarzen Peter haben nun aber die eww-Kundenbetreuer, die den Leuten erklären müssen, dass sie ihren Teilzahlungsbetrag entsprechend anpassen müssen. Die Umstellung ist aber erst im Februar geplant, um die Kunden in der Weihnachtszeit nicht zu belästigen.

Die Preiserhöhung war zuletzt auch Thema der Landeshauptleutekonferenz in Traunkirchen. Man solle die Netzgebühr nicht gleichzeitig mit dem Ende des Aussetzens der Ökostromförderung erhöhen, forderte der Salzburger Landeschef Wilfried Haslauer (VP) bei dem zweitägigen Treffen am Traunsee.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler