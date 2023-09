eww senkt Gaspreis: So viel können Welser sparen

WELS. Als Ende des vergangenen Jahres europaweit die Gaspreise auf ein Rekordhoch stiegen, zog auch die eww nach: Im Haupttarif kostet eine Kilowattstunde seither 12,98 Cent brutto.

Mittlerweile haben sich die Märkte beruhigt, weshalb auch der städtische Energieversorger seine Preise senkt: Zum Start der Heizsaison kostet eine Kilowattstunde ab 1. November 10,68 Cent brutto. Damit liegt der Preis leicht unter jenem der Energie AG, bei der 11,48 Cent brutto pro Kilowattstunde fällig werden.

Die eww liefert unterschiedliche Rechenbeispiele: Ein Haushalt mit einem niedrigen Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr erspart sich 115 Euro. Bei einem durchschnittlichen Bedarf von 11.000 Kilowattstunden sind es 253 Euro. Bei einem hohen Verbrauch von 16.000 Kilowattstunden ist die Rechnung am Jahresende um 367 Euro niedriger.

Außerdem erhalten alle Bestandskunden am 1. Oktober einen Treuebonus von 100 Euro. Laut eww gibt es keine Mindest-Laufzeitdauer, um diesen Bonus zu bekommen. Wer seine Bankdaten bei der eww hinterlegt hat, bekommt das Geld automatisch aufs Konto überwiesen.

"Dadurch, dass alle 100 Euro bekommen, ist die Entlastung für Haushalte mit niedrigem Verbrauch auch größer", sagt eww-Vorstandssprecher Florian Niedersüß und verweist auf die Beispiele: Bei 5000 Kilowattstunden Jahresverbrauch entfallen 33 Prozent der Kosten, bei einem durchschnittlichen Verbrauch 25 Prozent und bei hohem Verbrauch 23 Prozent.

Bürgermeister Andreas Rabl (FP), der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der eww ist, zeigt sich erfreut: "Es ist gut, dass diese Preissenkung vor Beginn der Heizsaison kommt. Die Inflation stellt viele Welser vor finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt haben Stadt und eww eine Glättung bei den Gaspreisen geschafft."

"Brauchen Gasnetz noch lange"

Durch die Preisexplosion sei die Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen in Wels massiv gestiegen. "Wir werden aber das Gasnetz meiner Einschätzung nach noch viele Jahre brauchen, weil der Ausbau des Fernwärmenetzes einfach dauert", sagt der Stadtchef.

Florian Niedersüß erinnert daran, dass das Gaspreisniveau immer noch rund dreimal so hoch ist wie vor der Krise. Zudem bleibt die geopolitische Lage instabil, die Ukraine will Transitverträge mit Russland auslaufen lassen. "Wie sich der Preis weiterentwickelt, ist also noch unklar", sagt der Vorstandssprecher.

Eine Strompreissenkung der eww wurde im Juli schlagend. Für heuer ist laut Niedersüß keine weitere zu erwarten.

