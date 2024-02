eww gibt Versprechen ab: 2024 kein Preisanstieg bei Welser Fernwärme

Der starke Anstieg der Energiepreise hatte bis dato keine Auswirkung auf die Welser Fernwärme. Nach der Umstellung auf erneuerbare Quellen konnte die eww Gruppe die Preise stabil halten. Auch in diesem Jahr gibt es keine Preiserhöhungen, wie das Unternehmen Anfang dieser Woche mitteilte.

eww-Vorstand Florian Niedersüß gibt sich in puncto Fernwärme gelassen: "Ihr größter Vorteil liegt in der regionalen Erzeugung. Das bringt uns Unabhängigkeit von den Energiemärkten und beschert unseren Kunden im Vergleich zur österreichweiten Entwicklung einen deutlichen Preisvorteil." Man werde auch in diesem Jahr die Preise stabil halten und nicht erhöhen, gibt Niedersüß eine Zusage ab.

Im bundesweiten Durchschnitt haben sich laut Energieagentur Österreich die Kosten für Fernwärme allein in den beiden vergangenen Jahren um 86,4 Prozent erhöht. In Wels liegt die Steigerung bei nicht einmal 15 Prozent. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate wurde die Welser Fernwärme daher faktisch günstiger.

Der Welser Energieversorger plant auch in diesem Jahr eine Erweiterung seines Fernwärmenetzes. Vorgesehen ist, dass 150 Objekte bis Jahresende angeschlossen werden. Damit erreichen die eww 1000 Welserinnen und Welser sowie dutzende städtische Unternehmen.

Aus nachhaltigen Quellen

Noch im Jahr 2007 wurde die Fernwärme zu 100 Prozent mit Ferngas erzeugt. "Seit 2022 kommt unsere Fernwärme im Normalbetrieb ausschließlich aus nachhaltigen Quellen", betont eww-Vorstand Niedersüß. Genutzt werden die Abwärme der Welser Abfallverwertung (WAV) sowie Sonnenenergie und Biomasse.

Die 2022 in Betrieb genommene Heißwasserkesselanlage dient nur noch zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen und zur Absicherung bei Ausfällen.

