Vor ein paar Tagen schilderte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner am Rande eines Pressetermins, wie schwer es ihm als ehemaliger Direktor der Eurothermen gefallen sei, im März die drei Standorte in Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall zu schließen. Nach dem Corona-Lockdown durften die Thermen erst am 29. Mai wieder aufsperren, im Juli wurden die Sicherheitsbestimmungen in Oberösterreich dann noch einmal verschärft.