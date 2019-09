Eurospar Peuerbach präsentiert sich frisch und nachhaltig

Mit der Eröffnung des neuen Eurospar-Marktes in Peuerbach reagiert Spar auf die Schließung des Spar-Supermarktes der Kaufmannsfamilie Schmidauer im Ort. Der neue Eurospar liegt an der Landstraße L 1200, an der südlichen Ortseinfahrt der Stadtgemeinde, und ist somit ungefähr einen Kilometer vom alten Standort entfernt.

Neben der modernen Architektur, die sich wie selbstverständlich in die Umgebung einfügt, besticht der neue Top-Nahversorger durch seine nachhaltige Bauweise. Eine Photovoltaik-anlage am Dach versorgt den Markt mit sauberem Strom und mittels Wärmerückgewinnung kann die Energie aus den Kühlgeräten zum Heizen und Kühlen verwendet werden.

Mehr als 100 Kundenparkplätze und die neueste Ladengestaltung sorgen zusätzlich für ein angenehmes Einkaufserlebnis. "Mit dem neuen Standort ist Spar zum absoluten Top-Nahversorger in Peuerbach geworden. Unser breites Angebot mit Spezialitäten aus aller Welt und Produkten aus der Region lässt keine Kundenwünsche offen", ist Marktleiter Michael Wallner von seinem neuen Markt und dessen Sortiment überzeugt. Kundinnen und Kunden finden hier beispielsweise frisches Brot und Gebäck der Traditionsbäckerei Moser aus Hartkirchen, Öle von Pramoleum aus Sigharting sowie Wiesenberger Rohwurstspezialitäten aus Peuerbach.

Spar setzt Zeichen

Zur Eröffnung überreichte Spar 2.000 Euro an den Sozialfonds der Stadtgemeinde Peuerbach. Der Beitrag soll eine finanzielle Überbrückungshilfe für Menschen in sozialen Notlagen sein. "Soziale Verantwortung zu übernehmen ist Teil der Unternehmensphilosophie von Spar. Es freut uns, dass wir mit diesem Spendenbetrag Menschen in Notsituationen helfen können", betont Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale in Marchtrenk.

Der Eurospar Peuerbach in Zahlen

45Mitarbeiter, davon zwei Lehrlinge sind im neuen Eurospar in Peuerbach tätig.

1245Quadratmeter – so groß ist die Geschäftsfläche und bietet damit Platz für ein großes Sortiment.

102 Parkplätze sorgen dafür, dass Kunden ganz bequem einkaufen können.

EUROSPAR Peuerbach

Bruck an der Aschach 34

4722 Peuerbach

Marktleiter: Michael Wallner

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.15 bis 19.30 Uhr, Samstag 7.15 bis 18 Uhr.