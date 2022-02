EU-Fördertopf anzapfen

Die LEADER-Region Eferding bewirbt sich wieder um Fördergeld aus dem EU-Topf für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich aktiv an der Erarbeitung der inhaltlichen Schwerpunkte und Projekte zu beteiligen, die die Region noch lebenswerter machen sollen. Unter regef.at können Bürger an einer Erhebung mittels Fragebogen teilnehmen. Ab Montag, 14. März starten persönliche Treffen für Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Gemeinden des Bezirks. Den Beginn macht ein Jugendworkshop (14. März, 19 Uhr, Hartkirchner Hoftaverne). Im Gasthaus Brummeier in Eferding wird am 15. März zum Thema "Wertschöpfung steigern" diskutiert. "Natur und Kultur erhalten": Unter diesem Motto steht der Abend am 21. März (Gasthaus Baumgartner, St. Marienkirchen). Wie man die Gemeinschaft stärken kann, wird am 29. März im Gasthaus Dieplinger in Pupping diskutiert, und der Klimaschutz ist Thema am 30. März im Gasthof Schartnerblick in der Naturpark-Gemeinde. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.