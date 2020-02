Eschentriebsterben in den Traunauen bringt Spaziergänger in Lebensgefahr

Das Sturmtief "Sabine" hat in der Vorwoche in den Welser Traunauen und auf dem Reinberg massive Schäden verursacht. Einer der Hauptbetroffenen des aktuellen Sturmschadens ist der Pharmaunternehmer und Waldbesitzer Florian Fritsch, der in der Au rund 50 Hektar Forstbestand sein Eigen nennt. "Ich hatte am Wochenende wieder viel Arbeit mit dem Aufräumen. Ich bin zweimal sechs Stunden auf dem Gerät gesessen."

Für Fritsch sind das Hauptproblem nicht die immer häufiger werdenden Stürme: "Vor rund drei Jahren hat das Eschentriebsterben begonnen. Plötzlich sind Bäume umgestürzt, die noch im Jahr davor gesund wirkten." Auf Gehwegen hat der Unternehmer inzwischen Tafeln angebracht, die Spaziergänger vor herabfallendem Totholz warnen sollen. "Ich habe vor kurzem erlebt, wie eine 30 Meter hohe Esche hinter mir einfach umgefallen ist. Die hätte mich locker erschlagen können. Es war zu diesem Zeitpunkt windstill", erinnert sich der Waldbesitzer.

Entlang der Bundesstraße 1 zwischen Volvo Scheinecker und Wirt am Berg hat Fritsch zuletzt dutzende Bäume am Straßenrand umgeschnitten: "Wenn dort ein Baum auf die Straße oder auf ein Fahrzeug fällt, stehe ich in der Haftung", rechtfertigt Fritsch das Entfernen von scheinbar gesundem Waldbestand.

Jeder fünfte Baum eine Esche

Als Nebenerwerbsforstwirt ist der Pharmaunternehmer bereits leidgeprüft. 2007 wütete Sturm "Kyrill" auch in seinen Latifundien und machte dort acht Hektar Nadelwald dem Erdboden gleich. "Seither habe ich 33.000 Bäume aufgeforstet, darunter auch tausende Eschen", betont Fritsch. In seinen Wäldern ist jeder fünfte Baum eine Esche: "Ich betreibe die Forstwirtschaft als Ausgleich zu meinem Beruf. Für jemanden, der davon leben muss, ist das Eschensterben eine Katastrophe." Auf den Stämmen, besonders jenen, wo das Eschentriebsterben seine Spuren hinterließ, bleiben viele Forstwirte sitzen.

Zurück zu Sturm "Sabine", der auch am Reinberg erhebliche Schäden hinterließ. "Wir haben schon am Donnerstag begonnen, das Gröbste zu beseitigen. Rund eine Woche werden wir für die Arbeiten noch benötigen", sagt Erwin Kröpl, zuständiger Abteilungsleiter am Magistrat. Dominik Eder, Vorarbeiter der Welser Stadtgärtnerei, war in den vergangenen Tagen zwecks Sturmschadenbeseitigung mit mehreren Partien unterwegs. So blockierte am Reinberg unterhalb der Marienwarte eine große Esche einen Gehweg. Zu Eders Überraschung war der entwurzelte Baum kerngesund.

Passanten meldeten Schäden

Auf die Schäden am Reinberg wurde die Stadtgärtnerei von Passanten aufmerksam gemacht: "Wir sind immer froh und dankbar, wenn uns etwas gemeldet wird, weil wir nicht die Kapazitäten haben, um jemanden für Kontrollgänge abzustellen", betont Kröpl.

Die häufiger werdenden Stürme sind auch für die Welser Feuerwehr eine Herausforderung. Wie berichtet, hatte Sturmtief "Sabine" in der Vorwoche insgesamt 22 Einsätze zur Folge.

Der Großteil der Aufräumarbeiten galt umgestürzten Bäumen, die Gehsteige und Fahrbahnen blockierten.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at