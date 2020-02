"Es ist schön, wenn es Obstgärten und Landwirtschaft mitten in der Stadt gibt "

Zwei Bauernhöfe, eine gemeinsame Leidenschaft. Seit Jänner dieses Jahres eint Sigrid Roitner und Stefan Rohr vom Apfelhof Roitner in Mistelbach bei Wels und Georg Roithmeier vom Kronbergerhof in Scharten nicht nur die Liebe zum Obstbau, sondern auch ihr neues Projekt: das Leondinger Obstgut St. Isidor samt Hofladen, dessen Pacht sie übernommen haben.

Als der bisherige Gutsverwalter Anton Schmid ankündigte, in den Ruhestand zu gehen, war ihnen schnell klar, dass sie sich gemeinsam "in das Abenteuer" stürzen wollen, wie sie es formulieren. "Wir teilen uns die Arbeit und das Risiko. Außerdem ergänzen wir uns gut", sagt Roithmeier. Warum sie sich für Leonding begeistern konnten, sei leicht erklärt, so Rohr: "Es ist einfach schön, wenn es Obstgärten und Landwirtschaft mitten in der Stadt gibt und man die Bewohner direkt vor Ort versorgen kann."

Rund 35 Hektar groß ist das Areal, an die 40.000 Obstbäume sind dort zu finden. "Was hier angebaut wird, wird hier verkauft", sagt Roitner. Damit bedienen die Landwirte, die auch in ihren Betrieben jeweils einen Hofladen betreiben, den Trend der Zeit: "Den Kunden ist es wichtig zu wissen, wo ihr Essen herkommt."

Vorfreude auf den Spargel

Das Angebot in Isidor ist breit gefächert: So gibt es vor Ort nicht nur Kulturen von Äpfeln, Birnen und Spargel, sondern auch von Marillen, Pfirsichen und Kirschen. Darüber hinaus werden im Hofladen Produkte von den beiden Höfen der Pächter sowie von Kollegen aus Eferding und Leonding angeboten. Die Produktion der Säfte mit dem Leondinger Obst soll künftig ausgelagert werden, so die Ankündigung.

Mit dem Spargelanbau wagen sich die passionierten Obstbauern übrigens auf Neuland, weshalb Schmid dieses Jahr noch mit Rat und Tat zur Seite stehen und das ein oder andere Geheimnis für ein gutes Gelingen verraten wird. "Auf den Spargel freuen wir uns schon sehr. Das erste Kilo verkosten wir selber", sagt Rohr und lacht. Ihre Philosophie für den Anbau sei klar, so die Landwirte: Nachhaltig und herbizidfrei soll er sein, was bedeutet, dass keine Unkrautbekämpfungsmittel eingesetzt werden.

Dass eine potenzielle Umwidmung des Areals in Bauland im Wahlkampf hitzig diskutiert wurde, ist den Pächtern bewusst: "Wir wollen hier gerne weitermachen, sollte sich die Politik anders entscheiden, können wir das nicht ändern." Zuletzt gab es in der Stadtpolitik aber ein Bekenntnis zum Erhalt und einen einstimmigen Beschluss, mit dem das Land ersucht wurde, das Areal wieder in dessen regionalen Grünzug aufzunehmen.

Neuer Verkaufsraum

Neuerungen wird es jedenfalls beim Verkaufsraum geben: Dieser wird bis Sommer in den ehemaligen Kuhstall übersiedeln, der Eingang wird straßenseitig beim Kreisverkehr eingerichtet. Auch sonst mangelt es den dreien nicht an Ideen. "Wir haben uns überlegt, hier im kleinen Stil Christbäume anzubauen", sagt Roithmeier. Zudem gibt es Gespräche mit einem Imker, um ein paar Bienenstöcke in Leonding anzusiedeln.