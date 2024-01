"Es gab Talente, die konnten nach drei Monaten fließend Deutsch sprechen"

Seit sieben Jahren leitet Johannes Moshammer (59) die Mittelschule 8 in Lichtenegg. "Ich war irrsinnig gerne Lehrer und bin eigentlich nur deshalb Direktor geworden, weil ich von der Kollegenschaft gedrängt wurde und sich niemand der älteren Lehrer für diesen Job beworben hat", gesteht der Schulleiter.

Bereut hat er seine Entscheidung nicht. Dennoch war der Anfang schwierig und mit vielen Hürden gepflastert. Mit einem innovativen Konzept schaffte es Moshammer, den Schülerschwund in der Welser Brennpunktschule nicht nur zu stoppen: "Heute zählt die MS 8 knapp 90 Schüler mehr als vor meinem Amtsantritt."

Sprungbrett für Oberstufe

Drei wesentliche Schwerpunkte brachten den Umschwung. Die Schule verstand sich als Sprungbrett für die Oberstufe. Seither können Schüler mit AHS-Reife, die eine Matura anstreben, spezielle Förderprogramme durchlaufen. Wer sich frühzeitig für die Lehre entscheidet, wird in der dritten und vierten Schulstufe intensiv auf das Berufsleben vorbereitet. Um mehr Praxisnähe zu schaffen, konnte die MS 8 Welser Firmen wie Seilehersteller Teufelberger gewinnen. Die freie Wahl hat, wem weder das eine noch das andere Modell zusagt. Neben den Pflichtgegenständen kann man bei den Freigegenständen die passende Auswahl treffen.

Im Schulgebäude wurden Begegnungszonen eingerichtet, die zwischen den Schülern nicht nur den Austausch fördern, sondern auch Raum für neue Freundschaften schaffen. Die Ausstattung der MS 8 lässt so manch andere Schule am Land vor Neid erblassen. Mit finanzieller Unterstützung des Magistrates und des Ministeriums wurden moderne Räume für Physik, Chemie, Werken und Musik geschaffen. Im neuen Innenhof trifft man auf Smartboards, Lernecken und Ruhezonen.

Freilich hat Moshammers Berufsalltag auch viele Schattenseiten. "Das Arbeiten in einer Brennpunktschule ist herausfordernd. Im Vorjahr liefen uns 20 Lehrer davon. Das lässt sich damit erklären, dass der Anteil der Stammlehrerschaft gering ist." Junglehrer seien in der Wahl ihres Arbeitsplatzes flexibler als ältere Pädagogen und würden häufig an zwei Schulen gleichzeitig unterrichten. "Wenn dann in einer Handelsakademie oder in einer Pflichtschule nahe dem Wohnort eine Stelle frei wird, haben wir meistens das Nachsehen", sagt der Schuldirektor.

Eine dreijährige Standortbindung würde laut Moshammer Abhilfe schaffen. "Die Bildungsdirektion wäre dafür, die Gewerkschaft lehnt das aber ab."

Gute Schüler und Analphabeten

Schulsozialarbeiter und die Schulassistenz unterstützen die Lehrkräfte bei ihrer Arbeit. Nur wenige Kinder haben österreichische Wurzeln. Bei Kindern mit Migrationshintergrund macht nur ein kleiner Teil Probleme. Es gab Straftaten und Polizeieinsätze. Die Konsequenzen würden direkt in der Schule aufschlagen, wie Moshammer erläutert: "Wenn was passiert, werden zuerst wir kontaktiert und dann erst die Polizei." Bei den Zuzüglern, wie sie der Schuldirektor bezeichnet, gebe es richtig gute Schüler, die in drei Monaten Deutsch sprechen könnten. "Genauso haben wir Analphabeten, die das trotz intensiver Förderung auch bleiben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.