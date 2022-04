Es "brasst" beim Musiksommer Bad Schallerbach

Am Dienstag folgt das "Blechgewitter" mit der Brass Band Oberösterreich. Aufgrund von Krankheit abgesagt werden musste der Auftritt vom Boban Markovic Orkestar, der am 27. April geplant war. Der Trompeter Thomas Gansch kommt am 28. April mit der "Schlagertherapie" zum Musiksommer. Den Abschluss macht am 29. April die Bruckner Big Band, die sich der Musik aus den 30er- bis 50er-Jahren widmet. Kartenreservierung unter musiksommerbadschallerbach.at