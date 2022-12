Erstmals wird Hanfshop-Betreiber neuer Postpartner

Der Volkshilfe-Shop in Aschach mit angeschlossener Postpartnerschaft wird aus wirtschaftlichen Gründen mit Jahresende geschlossen. Den nahtlosen Übergang garantiert ab 2. Jänner der neue Postpartner Daniel Mittendorfer mit seinem Hanfgeschäft Healbudz in der Abelstraße. Wer in Aschach Pakete und Briefe abgibt, kann also künftig auch Hanfprodukte mit dem legalen Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol) erwerben, der keine berauschende Wirkung hat, aber bei allerlei Beschwerden helfen soll.