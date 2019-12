Erstmals Einzug ins Final4 geschafft

Die Volleyballerinnen der Sportunion Grieskirchen haben sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie erkämpften sich gegen die Damen der Union ADM Linz einen 3:2-Heimsieg und den erstmaligen Einzug in das Cup-Final4 des OÖ. Landespokals (Harald-Rössler-Cup). Dieses findet am 2. Februar in der Sporthalle Lenzing statt. Angetrieben von der Kapitänin Verena Flajs und der ehemaligen Bundesliga-Spielerin Marina Kuten zeigten die Damen eine Topleistung.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.