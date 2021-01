Corona verhindert auch die traditionellen Neujahrsempfänge in den Städten und Gemeinden. In Waizenkirchen verlegte man die Veranstaltung daher kurzerhand ins Netz. 1000 Zuseher verfolgten das knapp einstündige Programm auf Facebook und YouTube und informierten sich über die anstehenden Projekte in der Marktgemeinde.