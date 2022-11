Erstes Tapirbaby im Zoo Schmiding geboren

Durch eine große Einblickscheibe kann das gestreifte Jungtier auch schon von Besuchern beobachtet werden. Im Moment hält sich das Tapirbaby noch im beheizten Innenbereich auf und erkundet mit seinem Greifrüssel die Umgebung.

Die Tierpfleger haben bereits sehnsüchtig auf den Nachwuchs gewartet. Tapire haben mit über 13 Monaten eine relativ lange Tragezeit. Donna Lucia ist erst im März 2021 nach Schmiding gekommen. Demnach müssen sich Tapirmännchen Poroto und Donna Lucia schon im ersten Halbjahr nach ihrem Kennenlernen gepaart haben.

In den letzten Wochen war auf Ultraschallbildern bereits die fortgeschrittene Schwangerschaft zu erkennen. Die Tierpfleger haben den Stall für den Neuankömmling vorbereitet. Der Stall wurde dick mit Stroh eingestreut, die Temperaturen erinnern an die Heimat der Tiere: Südamerika. Das Wasserbecken ist jetzt weniger voll, damit das Jungtier nicht hineinfallen und ertrinken kann. "Wir sind stolz und glücklich, dass es dem Jungtier jetzt so gut geht", sagt Tierpflegerin Sonja Kornter.

Flachlandtapire sind in Südamerika heimisch und werden auch "lebende Fossile" genannt: Ihre Körperform hat sich seit mehr als 50 Millionen Jahren nicht verändert. Die nächsten Verwandten der gefährdeten Tiere sind Pferde und Nashörner.