Erste Ruder-Regatta nach 15 Jahren

Das Kräftemessen fand bereits am Wolfgangsee und am Traunsee statt. "Nach 15 Jahren Pause findet an der Traun wieder eine Regatta statt", freut sich Clubpräsident Florian Fritsch auf einen spannenden Endspurt des sehenswerten Wettbewerbs. Die Strecke ist fünf Kilometer lang und wird wahlweise im 2er oder 4er bewältigt. Gemeldet sind 100 Teilnehmer. Sieger der Cupwertung wird jener Verein, der mit den meisten Teilnehmern auch die Punktewertung einfährt. Die größten Siegchancen haben die Gastgeber. Im Anschluss an die Siegerehrung lädt der Club zu einem Oktoberfest. (RCW)

