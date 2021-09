Erste Pläne: "Central Park" am Welser Traunufer nimmt endlich Gestalt an

Verdächtig nahe vor der Wahl präsentierte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl gestern erste Pläne für den Welser "Central Park". Nach den Baumaßnahmen am Kaiser-Josef-Platz und am Wochenmarkt hat Rabl vor dem Wahltag am 26. September nun auch den Masterplan Messe konkretisiert. Eine grüne Oase wird die alten Hallen im Ostteil des Messegeländes ersetzen.