Die gebürtige Welserin Elke Eckerstorfer hat eine über Jahrhunderte andauernde Männerdomäne durchbrochen. Sie ist seit kurzem die erste Organistin in der langjährigen Geschichte der Hofmusikkapelle in Wien. Das hat der Lehrenden der Universität für Musik und darstellende Kunst in den vergangenen Monaten viel Medienpräsenz beschert. Am Samstag, 25. September, gibt sie ein Gastspiel in ihrer Heimatstadt.