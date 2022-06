Erste Ideen für Neugestaltung des Volksgartens

Die Stadt Wels informiert am Donnerstag, 7. Juli, über erste Details zu diesem Projekt auf dem Areal zwischen Stadthalle, Pollheimerstraße, Traunufer und Welldorado. Ab 18 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, an einem begleiteten Spaziergang teilzunehmen. Um 19 Uhr beginnt die Infoveranstaltung mit Vorstellung des Bürgerbeteiligungsprozesses in der Stadthalle.

"Die ersten Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten liegen vor und zeigen einen Park zum Flanieren, zur Erholung, für Sport und für Kinder. Eines der wichtigsten Elemente soll das Wasser sein, denn auch die Traun rückt durch die Gestaltung wieder näher an die Stadt", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).