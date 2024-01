Erste Frühlingsgefühle: Naturpark Obst-Hügel-Land startet in die Saison

1293 Kinder und Erwachsene nahmen im Vorjahr im Naturpark an den Naturführungen, Erlebnisangeboten und Workshops teil.

Die ersten Plusgrade der vergangenen Tage lassen auf einen baldigen Frühling hoffen. Im Naturpark Obst-Hügel-Land laufen jedenfalls bereits die Vorbereitungen für die neue Saison. Das Programm ist fertig und bietet für kleine und große Besucher in den beiden Naturpark-Gemeinden St. Marienkirchen und Scharten mehr als 90 Naturerlebnisangebote. Start ist zu Maria Lichtmess am 2. Februar mit einer geführten Kräuterwanderung sowie Baumschnittkursen im Februar und März.

Streuobstwiesen als Kulturerbe

Der Streuobstanbau in Österreich wurde erst vor kurzem als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung ist eine Riesensache und schafft Bewusstsein für diese schützenswerte Kulturlandschaft", sagt Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber, der auch stv. Obmann in der ARGE Streuobst ist. Im Naturpark unterstützen professionelle Baumpfleger die Landwirte, damit der Baumbestand auf den Streuobstwiesen bestmöglich erhalten und gepflegt wird. "Erst im Herbst gab es auch wieder eine Nachpflanzaktion", sagt Silber. Eines der erfolgreichsten Programme im Naturpark ist die "Expedition Streuobstwiese" für Schüler. Insgesamt nahmen im Vorjahr 1293 Personen an den Naturvermittlungsprogrammen teil, damit liegt man wieder auf Vor-Corona-Niveau. Auch Großveranstaltungen stehen heuer erneut auf dem Programm, wie die Schartner Kirschblütenwanderung (14. April, Ersatztermin: 21. April) und die Weberbartl-Apfel-Wanderung (13. Oktober).

Wichtige Schwerpunkte im Naturpark sind auch der Schutz von Tier- und Pflanzenarten sowie die Erhebung von Beständen, heuer gibt es Schwerpunkte im Vogelschutz (u. a. Steinkauz und Wiedehopf) und eine Erhebung zu Schwebefliegen, die wichtige Bestäuber sind. (krai)

Das neue Veranstaltungsprogramm ist ab Februar im Naturpark-Büro und in den Gemeindeämtern erhältlich oder kann unter www.obsthuegelland.at heruntergeladen werden.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger