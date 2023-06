Erste Erinnerungsarchive im Bezirk Eferding sind online

Alltagssituationen, das Leben und Arbeiten in früheren Zeiten, Häuser und Gehöfte, Dokumente, aber natürlich auch wichtige Persönlichkeiten und Feste in der Gemeinde werden in Topotheken aufbereitet und für die Bevölkerung sichtbar gemacht. Auch im Bezirk Eferding werden solche Erinnerungsarchive derzeit aufgebaut. Das Projekt wird über den EU-Topf LEADER finanziell unterstützt und vom Regionalentwicklungsverband Eferding (REGEF) koordiniert. Seit kurzem sind die beiden Topotheken von Haibach und Eferding online. Acht weitere Gemeinden befinden sich im Aufbau. Rund 40 Topothekare sind in zehn Gemeinden der Region geschult worden, ein regelmäßiger Austausch von Informationen und vor allem von Material zur Veröffentlichung findet bei Stammtischen statt. Denn das digitale Gedächtnis soll laufend erweitert werden. Gesucht sind private Erinnerungen jeglicher Art, die Geschichten über die Region erzählen und für andere interessant sein könnten. Die Originale bleiben natürlich bei den Besitzern.

Einer der Topothekare ist der Haibacher Horst Pühringer. Bei ihm landete bei der Kirchenrenovierung eine Zeitkapsel mit alten Dokumenten in Kurrentschrift. "Diese wurden von mir entschlüsselt und übertragen. Dabei habe ich mich intensiv mit der Pfarrchronik auseinandergesetzt", erzählt er.

Er durfte das neue Dokument verfassen. "In einer großen Feier wurde die Zeitkapsel zurück in die Kugel gesetzt und das Turmkreuz aufgesteckt." In den darauffolgenden eineinhalb Jahren hat er die Pfarrchronik aus der Kurrentschrift in die lateinische übertragen, diese wird demnächst vom Pfarrgemeinderat herausgegeben. Bei der intensiven Auseinandersetzung mit der Haibacher Geschichte ist Pühringer auf die Topothek gestoßen. "Ich habe mich sofort dafür begeistert." Der Bürgermeister sei dem Projekt positiv gegenübergestanden und mit der zufällig zeitgleichen Initiative durch den REGEF sei das Projekt gestartet worden. Seit 17. Juni ist die Topothek Haibach mit 371 Dokumenten online erreichbar.

Unter haibach-donau.topothek.at und eferding.topothek.at sind die beiden ersten Erinnerungsarchive aus dem Eferdinger Land abrufbar.

