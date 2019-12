Erst kommt eine falsche Domina, dann ein Russe mit Bestechungsgeld

"Ja, einige unserer Requisiten haben wir tatsächlich im Sex-Shop gekauft", gibt Bürgermeister Bernhard Ruf ohne Umschweife zu – und lacht. Das neue Stück der Tassilo-Bühne Bad Hall, in dem er selbst wieder als Schauspieler mitwirkt, sei aber nicht nur äußerst delikat und deswegen mit der Altersempfehlung "ab 14 Jahren" versehen. Es spielt – ganz zufällig – auch auf den Ibiza-Skandal an.

Stadtchef als Hoteldirektor

Titel der rasanten Komödie, die am Dienstag, 31. Dezember, Premiere feiert, ist "Diskretion Ehrensache". Die Geschichte erzählt von einem Herrn Ministerialrat, der sich in einem erstklassigen Hotel zu einem – im wahrsten Sinne des Wortes – fesselnden Schäferstündchen zurückziehen will. Die Domina ist, wie sich herausstellt, aber in einem ganz anderen Gewerbe tätig. Eine übereifrige Journalistin wittert nicht zu Unrecht einen massiven Polit-Skandal, und schließlich taucht auch noch die Ehefrau des prominenten Freiers auf.

Und Ibiza? "Bei uns geht es um einen russischen Investor, der mit einem Koffer voll Bestechungsgeld auftaucht", so Ruf. Eigentlich habe man das Stück schon voriges Jahr auf die Bühne bringen wollen, dann aber doch ein konservativeres Stück gewählt. "Jetzt haben wir aber gar nicht mehr daran vorbei gekonnt." Weil der Oligarch im denkbar ungünstigsten Moment im Hotel bzw. im Hotelzimmer des Herrn Ministerialrat auftaucht, kommt das Verwirr- und Verwechslungsspiel massiv ins Rollen. Ein Zimmerkellner, der dem Herrn Politiker zum Verwechseln ähnlich sieht, sorgt für zusätzliches Chaos. Neben Ruf, der in die Rolle des Hoteldirektors schlüpft, wirken noch fünf weitere Laienschauspielgrößen aus den Reihen der Tassilo-Bühne mit. Hans Scheidleder, der ehemalige Bad Haller Polizei-Kommandant, spielt den Ministerialrat mit den sehr speziellen Sex-Vorlieben (und den Zimmerkellner noch dazu), Michaela Mekina die vermeintliche Domina. Daniel Reiter tritt als mysteriöser Oligarch in Erscheinung, Viktoria Rauchenberger als Journalistin. Ingrid Latschenberger, die Grande Dame der Bad Haller Schauspieltruppe, kommt als Ehefrau des lüsternen Politikers zum Einsatz. Für die Regie zeichnet einmal mehr Felix Hafergut verantwortlich. Nach der Premiere am Silvesterabend folgen im Jänner und Februar weitere sechs Aufführungen.

Alle Spieltermine

31. Dezember, 5., 11., 18., 25. und 31. Jänner sowie 1. Februar. Die Aufführungen finden im Bad Haller Stadttheater statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten beim Tourismusverband: Tel. (07258) 7200-13.