Erst das Erdbeben, dann Corona: Ehepaar hilft vor Ort

Brigitte und Heinz Söllinger aus Meggenhofen helfen seit der Erdbebenkatastrophe 2015 Menschen in Nepal und haben dort bereits mehrere Schulen aufgebaut. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation in dem bitterarmen Land nochmals enorm verschlechtert, schildert das Lehrerehepaar. "Die mageren Einkünfte vieler Menschen bleiben seit März aus, viele haben ihre Arbeit verloren. Corona-Erkrankte aus den untersten Kasten werden vor dem Spital abgelegt und bekommen oft nicht einmal ein Bett in einem Krankenhaus. Noch mehr als vor Corona fürchten sich viele aber vor dem Hungertod."

Die beiden Nepalkenner helfen seit Jahren dort, wo die Situation besonders schlimm ist, in einem Lepradorf, in einem Slum in Birgunj und in einem Gefängnis, wo sie eine Schule für Kinder von inhaftierten Frauen aufgebaut haben. Während des Lockdowns wurde ihre zweite Schule in dem Slum erweitert. "Nun gibt es vier Klassen mehr. Wenn die Schulen wieder öffnen dürfen, werden wir dort 150 Kinder unterrichten, im Gefängnis betreuen wir rund 50 Kinder und im Lepradorf sorgen wir für 56 Kinder", sagt Brigitte Söllinger, für deren Organisation ChildVision Nepal neben Einheimischen auch bereits acht Studentinnen aus Österreich engagiert waren.

Das Ehepaar plant seine nächste Reise nach Nepal im Herbst 2021, um vor Ort zu helfen. "Ich werde alle meine Lehrerinnen unterrichten und sie mit Methoden vertraut machen, die den Kindern mehr bringen als das Auswendiglernen, das in allen Schulen im Unterricht stattfindet", sagt Brigitte Söllinger.

Ein Schwerpunkt, der ihr besonders am Herzen liegt, ist der Schulunterricht für Mädchen und deren Schutz vor Kinderhandel und Prostitution. Nach dem Lockdown rechnet sie mit einem Anstieg des Mädchenhandels. "Die Familien brauchen Geld. Die Mädchen werden ab 250 Dollar bis 1500 Dollar gehandelt. Auch der Organhandel mit Nieren blüht in manchen Gebieten."

Schulbau im Lepradorf

Ein weiteres Ziel ist es, im Lepradorf für die Kinder eine Schule zu errichten. Jetzt zu Weihnachten bekommen die Menschen im Lepradorf einen warmen Schal und Schuhe. Alle Kinder im Gefängnis und in der Slumschule erhalten einen warmen Pullover und Schuhe, falls sie aus den alten herausgewachsen sind.

Mehr über die Projekte von Brigitte und Heinz Söllinger erfährt man unter www.childvisionnepal.com Wer ihre Arbeit unterstützen möchte: AT 97 34313 003 000 19315 Kennwort: Nepal

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at