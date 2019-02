Ersatz für Jugendherberge: Wels fördert Nächtigung junger Gäste

Was hat Wels so Tolles zu bieten, dass man als Jugendlicher dort mehr als bloß eine Nacht verbringen will?



Oder handelt es sich bloß um Sponsoring für ein paar Hoteliers, die dann bei Wahlen als FPÖVP-Parteispender nützlich sein sollen?



Wenn eine Nacht in einem Welser Einzelzimmer angeblich 70 bis 100 Euro kostet, dann kommen Jugendliche auch dann nicht, wenn die Förderung mindestens 30 Euro ausmachen sollte.



Bessere Idee: Veranstaltungen von Vereinen bzw. Institutionen fördern, wo eine gewisse Anzahl an Nächtigungen zu erwarten ist. Da kann man mit ein paar Euro mehr für ein besseres Programm auch mit mehr Publikum rechnen. Dann braucht man nicht einzelne Hoteliers sponsern, auch wenn die dann vielleicht traurig sein sollten ...