Erntehelfer stürzte von Anhänger und verletzte sich schwer

Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Traktor samt vier Anhängern auf der Riethaler Straße. Der 44-jährige Pole fuhr auf dem zweiten Anhänger, auf dem leere Obstkisten standen, stehend mit. Der Mann stand auf einer feuchten Holzpalette von der er vermutlich abgerutscht ist, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Der Erntehelfer stürzte etwa 50 Zentimeter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer am linken Fuß.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er sofort ins Krankenhaus Wels gebracht.

