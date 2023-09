Erneut politische Debatte um Campierverbot

Am Messegelände wollte am Montag eine Gruppe von Roma und Sinti campieren, das wurde ihnen allerdings von der Messeleitung untersagt, auch die Ordnungswache war vor Ort. Daraufhin zogen die rund 60 Personen mit 13 Wohnwagengespanne am Dienstag weiter auf ein Privatgrundstück in der Oberfeldstraße, das im Besitz der Wohnungsgesellschaft WSG ist. Diese gab ebenfalls keine Erlaubnis, sodass das fahrende Volk Mittwochfrüh bereits wieder weitergezogen war.