Erneut mehr Jobsuchende und offene Stellen

"Blickt man in das Jahr 2019 vor der Pandemie, haben wir aber nach wie vor weniger Arbeitssuchende als damals gemeldet", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels.

Konkret waren in Wels Ende Juli 3586 Arbeitssuchende gemeldet – um 421 mehr als im Vorjahr, aber um 315 weniger als 2019. Damit gibt es immer noch weniger Jobsuchende als gemeldete offene Stellen – deren Zahl ist auf 3659 angewachsen.

Lehrlinge besonders gesucht

Mit 2,8 Prozent gehört die Arbeitslosenquote in Grieskirchen weiterhin zu den niedrigsten Österreichs. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 16,7 Prozent. Auch in Eferding ist die Lage mit 2,9 Prozent Arbeitslosen und einem Plus von 6,26 Prozent sehr robust.

Besonders hoch ist der Bedarf an Lehrlingen: In Grieskirchen kommen auf 212 offene Lehrstellen 34 Suchende, in Wels konnten 113 Jugendliche unter 259 offenen Stellen wählen. "Der regionale Arbeitsmarkt ist robust, es gibt mehr Stellenangebote als Arbeitssuchende. Wir können also weiter gute Angebote machen", sagt Kraml.

